Yu-Gi-Oh! Early Days Collection : de la censure et des améliorations discutables dans une première bande-annonce

Cela va bientôt faire un an qu'a été annoncé Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, qui comme son nom l'indique est une compilation des jeux de la première heure de la licence sur Game Boy et Game Boy Advance, s'étalant de 1998 à 2005. Le mois dernier, nous avions finalement eu la liste complète des 14 productions sélectionnées, qui sont passées entre les mains de Digital Eclipse. Jusqu'à présent, seuls quelques visuels avaient été partagés, c'est donc avec intérêt que nous accueillons une toute première bande-annonce. Étonnamment, elle a réussi à nous surprendre, mais pas forcément en bien, certains détails ayant fait tiquer le fan de la licence qui est en nous.

Lors de la présentation rapide de chaque titre inclus, la jaquette de l'époque est placée à côté de la capture de gameplay. Même en n'ayant pas connu cette époque, un détail devrait choquer ou à minima vous questionner. Oui, Konami a censuré les boîtes de ses propres jeux, que ce soit avec des effacements ou en placardant des Objets du Millénium sur certaines zones... Mais pour cacher quoi ?

Eh bien, un peu de tout, car du texte en japonais est manquant en haut de celle de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories par exemple, alors même que le nom est écrit dans la langue de Mishima en plein milieu. Les mentions aux consoles de Nintendo et son « Seal of Quality » ont elles systématiquement sauté. Est-ce un problème de droit ? Pourtant, le jeu sort sur Switch. Plus bizarre encore, les indications de limite d'âge de l'ESRB et du PEGI sont également concernées. Notons que pour le cas de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2, cela passerait presque inaperçu (la partie en haut à droite a pourtant été retirée), tandis que pour Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur, le résultat est franchement dégueulasse.

Évidemment, si seule la bande-annonce était concernée, nous ne serions pas là à en parler aussi longuement. Regardez à 2:14 sur la vidéo en français et vous verrez que les modélisations des boîtiers sont bien censurées in-game. Les côtés et l'arrière ayant aussi été reproduits, nous ne sommes pas non plus à l'abri de modifications non souhaitées, mais difficile de voir cela sur le plan en question. Ironiquement, une icône en forme de console (ici la Game Boy Color) est utilisée dans ce menu.

L'aspect préservation du patrimoine vidéoludique, qui est cher à Digital Eclipse, en prend ici un coup et c'est bien dommage. Vous pouvez retrouver ci-dessous le trailer japonais pour constater que le problème touchera également l'Archipel, bien ce soit plus discret sur les jaquettes locales et que le CERO n'est lui pas impacté.

Outre cette censure qui n'empêchera pas d'apprécier les jeux en question (en espérant que rien de plus n'ait été touché), les fonctionnalités propres à cette compilation sont donc détaillées. Comme déjà annoncé, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist aura droit à du multijoueur en ligne et d'autres suivront (une fois de plus, dommage de ne pas avoir sorti un produit fini).

Des « améliorations » permettront quant à elles de débloquer les personnages, cartes et objets cachés via des options. Si nous mettons le terme entre guillemets, c'est bien parce que nous voyons mal en quoi cela va améliorer le plaisir de jeu, puisque tout l'intérêt d'une bonne partie de ces productions était à l'époque de parvenir à battre des adversaires de plus en plus forts pour obtenir davantage de contenu. Vous noterez d'ailleurs qu'une fois appliquées à une sauvegarde, certaines de ces options ne pourront pas être inversées. Bien sûr, c'est optionnel et chacune fera ce qu'il voudra, mais difficile d'y voir là un argument d'achat supplémentaire. En revanche, nous voyons que cela pourra servir dans Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist à débloquer Kaiser Umiuma, sauf qu'à l'origine, il fallait rentrer un mot de passe afin de changer l'adversaire présent dans l'Extra Stage. Est-ce que cela signifie que la fonctionnalité a été retirée au profit de cette option ? Ce serait encore une fois assez décevant.

Nous pourrons aussi sauvegarder quand nous le voulons, accélérer ou réinitialiser un duel, mais aussi rembobiner notre partie. Si cela vous amuse de tricher... Enfin, la galerie numérique proposera les manuels originaux qui étaient à l'époque présents dans les boîtes (le bon temps).

Pour rappel, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sortira le 27 février prochain sur Switch et PC (Steam). Une édition physique pour la console de Nintendo peut être précommandée au prix de 59,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

