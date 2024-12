Yu-Gi-Oh! Early Days Collection : la liste complète des jeux dévoilée, cette compilation s'annonce déjà indispensable !

Au fil des mois, Konami a petit à petit dévoilé les différents jeux qui composeront la compilation Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, avec diverses productions jusqu'à présentes inédites en dehors du Japon et de grands classiques appréciés des joueurs aux débuts des années 2000. Jusqu'à cette semaine, le compte s'élevait donc à huit jeux, mais il y en aura encore plus et l'éditeur a enfin dévoilé la liste complète des 14 titres inclus. Nous apprenons au passage que le développement a été confié à Digital Eclipse, spécialisé dans ce type de vieux contenus et à qui nous devons récemment Tetris Forever.

Il n'y aura pas que des cartes au programme, à commencer par Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB qui est inspiré de l'affrontement contre Yami Bakura de l'arc Monster World, mais avec Seto Kaiba comme antagoniste. Forcément plus connu puisqu'il est sorti chez nous, Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters nous fera redécouvrir les fameux duels des monstres des dés (DDM) pour de nombreuses heures de fun en perspective. Nous retrouverons également le curieux Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler qui mélangeait jeu de plateau et cartes, pas le plus apprécié, mais l'inclure est un choix intéressant.

Petite curiosité, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 sera comme prévu présent, mais uniquement en japonais, puisque Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel va aussi être inclus. Il s'agit pour rappel d'une version un peu modifiée sortie à l'international. À côté de ça, nous pourrons redécouvrir l'incroyable Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 et le tout aussi bon Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005.

Espérons qu'à l'avenir, les jeux parus sur consoles de salon et PC bénéficient de leur propre compilation, car il y a encore quelques gemmes dans le passé de la licence, rien qu'avec la série principale (oui, nous parlons bien de la duologie Forbidden Memories et The Duelist of the Roses, ainsi que de The Falsebound Kingdom), mais cela demanderait bien plus d'efforts en termes d'émulation.

Au final, seul un jeu proposera des duels en ligne au lancement, mais d'autres recevront une mise à jour ultérieurement, ce qui est assez stupide, rien ne pressant à sortir cette compilation si ce n'est pas prêt... Une fonction dite de rembobinage permettra d'accélérer ou revenir en arrière lors de nos parties, à voir comment cela sera mis en place, car pouvoir annuler des actions en plein duel reviendrait à tricher. Il y aura aussi la possibilité de sauvegarder n'importe quand et une galerie numérique comprenant des numérisations de boîtiers et manuels de l'époque. Puisque Konami persiste à indiquer que The Eternal Duelist Soul est sorti en Europe, nous attendons d'en voir une copie n'étant pas juste de l'import...

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998 au Japon) (Game Boy).

(1998 au Japon) (Game Boy). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999 au Japon) (Game Boy Color).

(1999 au Japon) (Game Boy Color). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent (2000 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres (2002 aux États-Unis et 2003 en Europe) (Game Boy Color).

(2000 au Japon) / (2002 aux États-Unis et 2003 en Europe) (Game Boy Color). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000 au Japon) (Game Boy Color) - Comprend des affrontements en ligne.

(2000 au Japon) (Game Boy Color) - Comprend des affrontements en ligne. Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000 au Japon) (Game Boy Color).

(2000 au Japon) (Game Boy Color). Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 au Japon, 2003 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance).

(2001 au Japon, 2003 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 5: Expert 1 (2001 au Japon) / Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2002 aux États-Unis) (Game Boy Advance).

(2001 au Japon) / (2002 aux États-Unis) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 (2001 au Japon) (Game Boy Advance).

(2001 au Japon) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 7: The Duelcity Legend (2002 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Les Cartes Sacrées (2003 aux États-Unis, 2004 en Europe) (Game Boy Advance).

(2002 au Japon) / (2003 aux États-Unis, 2004 en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 8: Reshef of Destruction (2003 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur (2004 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance).

(2003 au Japon) / (2004 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International - Worldwide Edition / Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 au Japon, aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance).

/ (2003 au Japon, aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Sugoroku no Sugoroku (2004 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 aux États-Unis, 2005 en Europe) (Game Boy Advance).

(2004 au Japon) / (2004 aux États-Unis, 2005 en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Expert 3 (2004 au Japon) / Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance).

(2004 au Japon) / (2004 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International 2 (2004 au Japon) / Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 (2005 aux États-Unis) / Yu-Gi-Oh! Le Jour du Duelliste : World Championship Tournament 2005 (2005 en Europe) (Game Boy Advance).

Les précommandes numériques de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection devraient être très prochainement possibles sur Steam si nous en croyons le communiqué de presse, mais les collectionneurs préféreront se tourner vers Amazon pour réserver un exemplaire physique, vendu 59,99 €, en attendant le 27 février 2025.

Lire aussi : Yu-Gi-Oh! Duel Links rattrape enfin l'anime en accueillant les personnages de GO RUSH!!, une fonctionnalité inédite introduite