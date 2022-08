Yu-Gi-Oh! Cross Duel : le cross-over ultime des différentes séries de la licence tient sa date de sortie

Un peu plus tôt dans la journée, Konami a dévoilé son line-up pour le Tokyo Game Show 2022. Parmi les jeux listés, nous retrouvions évidemment diverses productions Yu-Gi-Oh! dont l'épisode free-to-play à destination unique des mobiles, Cross Duel. Après un soft launch sauvage plus tôt cet été sans communication et le lancement des préinscriptions, nous pensions que le salon japonais serait l'occasion idéale pour annoncer une date de sortie. Eh bien pas du tout, puisque l'éditeur prend les devants et la dévoile dès à présent.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel sortira donc mondialement le mardi 6 septembre sur iOS et Android via l'App Store et Google Play. Oui, c'est la semaine prochaine. Contrairement aux jeux plus classiques qui proposent des Master Duels, Speed Duels ou Rush Duels, ce sont des affrontements à 4 joueurs qui nous attendent, façon Battle Royale, en coopération face à un boss et même en solo contre l'IA. Les sept premières séries y feront une apparition, même SEVENS et ses cartes dont le design est différent, avec des règles créées pour l'occasion et une recréation en 3D de tous les monstres jouables !

Une précédente bande-annonce diffusée en début de mois est à voir ci-dessous pour bien comprendre le principe en action et les fonctionnalités du jeu. Oui, Konami est coquin en montrant la Magicienne des Ténèbres en parlant de 3D puis en effectuant un gros plan tout en changeant l'angle de vue. Si vous regardez la version originale des anime, vous remarquerez aussi que les cases indiquant l'attaque et la défense lors de l'invocation reprennent le style des différentes séries. Mais malheureusement pour nos oreilles, il faudra supporter les doublages anglais... Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas à vous rendre sur son site officiel. Vous pourrez d'ailleurs y voir sa superbe cinématique d'introduction tournant en fond.

Trois modes de jeu : versus à quatre joueurs, coop à quatre joueurs, solo.

: versus à quatre joueurs, coop à quatre joueurs, solo. Un nouvel style de Duel très intuitif, idéal pour les joueurs découvrant la franchise Yu-Gi-Oh!.

Des personnages issus des sept séries animées Yu-Gi-Oh! , pour faire équipe ou les affronter.

, pour faire équipe ou les affronter. Des rendus 3D de monstres Yu-Gi-Oh! époustouflants dans d’intenses scènes d’Invocation.

époustouflants dans d’intenses scènes d’Invocation. La personnalisation de monstres, pour débloquer de nouvelles Compétences et les assigner aux cartes.

Une construction et personnalisation de Decks rapide avec la nouvelle fonctionnalité innovante Auto-Création.

À n'en pas douter, un tel cross-over entre les différentes séries a de quoi plaire aux fans et joueurs de longue date. Dommage que son créateur ne soit plus là pour voir ça...