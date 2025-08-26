Robocop : le nouveau stand alone à l'honneur sur Twitch Gamergen

Nous vous invitons à découvrir le nouveau jeu de Teyon, où le flic de métal va en découdre avec les derniers mercenaires de l'épisode Rogue City. Ça s'annonce musclé, aux vues des premières heures passées sur le titre. Notre équipe ira également découvrir le grand Split Fiction, que certains ne connaissent pas encore. Rendez-vous tous les après midi sur notre chaîne Twitch ou ci-dessous.

Que donne le nouveau stand alone de Robocop ?

Nous le découvrirons pendant les streams.

Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité, la réalité virtuelle, sur notre chaîne YouTube.