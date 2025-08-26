TEST Shinobi: Art of Vengeance, le retour tranchant de Joe Musashi

Ça découpe la rétine





Développé par Lizardcube, Shinobi: Art of Vengeance marque le grand retour de Joe Musashi après quatorze ans d’absence. Héritier direct de la saga culte de SEGA, ce nouvel épisode mélange combats nerveux, plateformes exigeantes et direction artistique dessinée à la main. Face à l’armée d’E.N.E. Corp menée par Lord Ruse, le ninja légendaire repart en croisade, entre tradition et modernité, dans une aventure qui taille aussi bien dans la nostalgie que dans l’action pure. Nous avons terminé la bête, il est temps de vous en parler !

C’est magnifique !

Impossible de passer à côté, Shinobi: Art of Vengeance est un régal pour les yeux. Le studio a repris sa recette gagnante déjà éprouvée sur Streets of Rage 4, à savoir un style dessiné à la main, riche en détails et en couleurs, qui transforme chaque niveau en tableau vivant. Les premières minutes au cœur du village Oboro suffisent à plonger dans une ambiance à la fois traditionnelle et mystique, avec ses lanternes flottantes et ses maisons en bois illuminées par la lune.

Ce qui impressionne le plus, c’est la variété des environnements. Entre un festival nocturne baigné de lumières, une ville futuriste saturée de néons, un laboratoire inquiétant où des créatures mutantes s’échappent de leurs cuves et même les entrailles visqueuses d’un Kaiju, chaque lieu a sa propre identité et pousse à avancer rien que pour découvrir la prochaine mise en scène. Certains niveaux en profitent même pour jouer avec la verticalité, comme une ascension en pleine montagne où les rochers s’écroulent sous nos pieds, renforçant l’immersion et le spectacle. Pour faire simple en queqlues mots, c’est magnifique !

Les animations ne sont pas en reste. Joe Musashi bouge avec une fluidité exemplaire, enchaînant coups et acrobaties sans la moindre saccade, tandis que les ennemis profitent de mouvements variés qui évitent toute impression de répétition. Mention spéciale aux exécutions spéciales, qui transforment chaque élimination en petite cinématique sanglante et stylisée, sans jamais casser le rythme. Cependant, tout n’est pas irréprochable. En effet, certains zooms en cinématiques révèlent des détails un peu plus grossiers, avec des textures qui perdent en finesse. Mais globalement, la patte visuelle est suffisamment marquée et élégante pour compenser ces rares défauts. Bref, Shinobi: Art of Vengeance propose une vraie direction artistique qui redonne une identité forte à la licence.

Notation Verdict 19 20