HYENAS : trailer de gameplay avec Sonic et bêta ouverte pour le FPS multijoueur où il faut extraire du merch pop culture de vaisseaux spatiaux

Creative Assembly a déjà prouvé son savoir-faire sur Alien: Isolation ou les Total War, mais il s'attaque à une nouvelle montagne avec HYENAS, un jeu de tir multijoueur en PvPvE, avec jusqu'à 3 équipes de 5 joueurs devant s'affronter pour récupérer des artefacts inspirés de la pop culture.

Annoncé l'année dernière, le titre sera présent à la gamescom 2023 et va pleinement relancer sa communication à cette occasion. Cela commence dès aujourd'hui avec la diffusion d'une toute première bande-annonce de gameplay. Nous y retrouvons nos héros, les Hyènes, affrontant d'autres chasseurs de relique et les agents de sécurité contrôlés par l'ordinateur de MURF, afin de trouver et extraire du merchandising du passé, dans des cargos spatiaux abandonnés dénués de gravité. Ici, le Graal, c'est une figurine de Sonic par exemple.

Si vous êtes jaloux de ceux qui pourront se rendre à Cologne pour essayer une démo sur le stand de SEGA entre le 23 et le 27 août, bonne nouvelle, vous aurez aussi une chance d'essayer le titre depuis chez vous prochainement. Une bêta fermée aura lieu sur PC du 31 août au 11 septembre, et il est possible de s'y inscrire sur Steam dès maintenant. Elle mettra en scène Prima la ballerine, Commander Wright l'astronaute, Hero-Ki le cosplayeur intenable, El Silbón la sniper, Digits l'expert en explosifs et en headbang, Doc Hotfix le gamer et Galaxia la drag-queen inébranlable, aux côtés de deux nouveaux révélés aujourd'hui : Mozie, la Hyène originelle et Ulysses S. Tucker, le roadie rock and roll.

Enfin, l'illustration principale avec Prima, Digits et Commander Wright a été révélée. Pas de date de sortie pour ce HYENAS, qui arrivera sur PC dans les mois à venir, à priori au format premium et non en free-to-play.