Temtem : les trois starters du MMORPG inspiré de Pokémon en vidéo

La chasse et la collecte de créature ont été popularisées par Pokémon, mais l'idée a depuis fait son petit bout de chemin dans bien d'autres projets. En revanche, aucun MMO n'a réussi à s'imposer avec cette mécanique, et c'est ce qu'espère faire Temtem en 2020.

Le jeu financé sur Kickstarter nous invitera à incarner un Dompteur sur l'Archipel Airborne, chargé de déjouer les plans du Clan Belsoto dans des missions scénarisées, ou d'affronter d'autres joueurs dans des combats où deux monstres sont présents en même temps. Toute l'aventure a d'ailleurs été pensée pour être jouée seule ou en duo. Le nerf de la guerre, ce sera donc la collecte, l'évolution et la reproduction des Temtem, des bestioles aux apparences, aux types et aux compétences variés.



Pour bien débuter, comme dans Pokémon, nous devrons choisir un Starter parmi trois à notre disposition, et ils viennent d'être introduits par une bande-annonce. Il y aura Crystle, de type Cristal et doté de bonnes statistiques en soin et en défense, Smazee, de type Mélée et fort en attaque, et Houchic, de type Mental, tourné vers les attaques spéciales et la vitesse. Vous pourrez faire votre choix dès le 21 janvier 2020, date de sortie de Temtem en Accès Anticipé sur Steam.