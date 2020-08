Temtem : le MMO façon Pokémon annoncé sur PS5

Temtem n'est encore qu'en Accès Anticipé, mais c'est déjà un petit phénomène qui a attiré des milliers de curieux dès son lancement. Les développeurs italiens sont depuis à l'œuvre pour améliorer et enrichir l'expérience avec du contenu et des fonctionnalités inédites, à raison d'une majeure par saison.

Le calendrier du projet est on ne peut plus clair, et comporte déjà des portages sur consoles en 2021. Une partie de cette initiative a commencé à prendre forme lors du State of Play de ce soir, alors que PlayStation a prêché pour sa paroisse en confirmant l'arrivée du MMO façon Pokémon sur PS5 l'année prochaine. Oui, Temtem arrivera directement sur next-gen sans passer par la case PS4. Reste désormais à voir s'il se contentera d'une version Xbox Series X chez la concurrence, et si la Switch aura droit à son édition.



À part ça, rien de neuf : vous connaissez déjà le projet, et il aura encore bien le temps d'évoluer d'ici qu'il devienne jouable sur PlayStation 5.