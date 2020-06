New World : date de la bêta fermée, bande-annonce de gameplay et images pour le MMO d'Amazon Games

Amazon Games profite du PC Gaming Show 2020 de ce soir pour donner des nouvelles de New World, son MMO très attendu au tournant. Le titre a été repoussé au mois d'août, mais une bêta fermée est toujours prévue dans le courant du mois de juillet, et bonne nouvelle, elle sera disponible à l'heure.

Les développeurs viennent en effet d'annoncer que la bêta fermée de New World débutera le 23 juillet 2020, uniquement sur PC évidemment. Pour y participer, il faut s'inscrire et croiser les doigts, mais les joueurs qui auront précommandé New World avant sa sortie bénéficieront d'un accès automatique à cette bêta fermée, ainsi qu'à plusieurs récompenses in-game. Si vous ne connaissez pas du tout le MMO d'Amazon Games, voici une petite présentation :

New World est un MMO en monde ouvert qui plonge les joueurs dans le décor hanté et sauvage d’Aeternum, une île mystérieuse au crépuscule de l’ère de l’exploration. Le succès des joueurs dans New World dépend de leur capacité à non seulement affronter leurs rivaux, mais aussi Aeternum elle-même, alors qu’elle déchaine sur eux des légions de morts vivants, déterminée à purger ses côtes.

New World se distingue grâce à des batailles massives faites de sièges de forteresses contre d’autres joueurs et d’invasions surnaturelles regroupant jusqu’à 100 joueurs à la fois sur le champ de bataille. Les combats dans New World sont instinctifs et basés sur les compétences des joueurs, qui ont le contrôle total de leurs mouvements et attaques. Aeternum est chargée de dangers et de conflits, mais riche en opportunités pour les soldats, explorateurs, artisans et chefs d’empire. Les joueurs peuvent se regrouper pour former de puissantes sociétés opérant depuis leur forteresse, ou jouer seul, acquérir et personnaliser leurs propres fiefs tout en contribuant à la croissance de la communauté plus large qui les entoure. New World offre des possibilités illimitées, avec une progression de personnage sans classe, des systèmes sociaux et de riches mécaniques d'artisanat.