Temtem : la mise à jour d'été apporte l'île Kisiwa, les Clubs, un nouveau cap de niveau et plus encore

Le jeu de capture et de combat Temtem a connu un très beau succès en début d'année, et pourtant, il n'est actuellement qu'en Accès Anticipé. Les développeurs ont désormais un planning très rempli avec des mises à jour et des portages jusqu'en 2021. Le premier patch majeur avait apporté des combats classés et d'autres fonctionnalités au printemps, place à une deuxième vague de contenu encore plus alléchante.

Suite à la mise à jour de ce mardi, tous les joueurs peuvent explorer l'île de Kisiwa pour davantage d'aventures. Elle ajoute de nouvelles créatures, des techniques inédits et des objets originaux, mais aussi des fonctionnalités additionnelles. Il est désormais possible d'utiliser un Chat pour parler avec ses partenaires de Club ou les joueurs sur la mappemonde, avec bien évidemment un tas de barrières sécuritaires pour éviter les débordements. Car oui, les Clubs sont maintenant actifs, et peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes en leur sein : malheureusement, à part faciliter la communication et vous attribuer la bannière personnalisée du clan, ils ne servent à rien, les fonctionnalités liées étant prévues pour plus tard.

Dernière nouveauté, et non des moindres : le cap de niveau passe à 58, vous permettant d'atteindre l'évolution finale de votre starter !

Un aperçu de tous ces ajouts est visible avec une bande-annonce, mais pour tout savoir sur ce chapitre de Temtem, il va falloir y jouer.