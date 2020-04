Temtem : des combats classés et plus compréhensibles grâce à la première mise à jour de contenu

Les ambitions de Crema sont grandes pour Temtem, surtout après l'accueil positif reçu au lancement de l'Accès Anticipé. Les développeurs ont désormais plein d'idées en tête pour renforcer le concept avec un planning jusqu'à l'été 2021 déjà très chargé.

Les ajouts de contenu commencent dès cette semaine avec l'arrivée d'une mise à jour 0.5.16 qui amène les combats classés entre joueurs. Plus besoin d'aller crapahuter dans l'Archipel Airborne pour trouver des joueurs et lancer des affrontements en PvP archaïques, il y a désormais un menu dédié pour trouver des Dompteurs à notre niveau. Un système de notation appelé Tamer Matchmaking Rating tiendra compte de nos victoires et défaites pour nous opposer automatiquement à des adversaires de force similaire.

Pour une question d'équité, le PvP ne tiendra pas compte du niveau de nos Temtem : ils seront temporairement passés au niveau maximum de 48 et leurs SV augmentés à 50, pour que seule la stratégie et non l'entraînement prime. Il y aura à terme des récompenses saisonnières à la clé, mais la Pré-Saison ne va permettre pour le moment que de roder le concept. Un mode Spectateur est déjà intégré, les animations de début et fin de combat ont été retravaillées pour relever l'ambiance, et des systèmes de ligues et médailles sont aussi à l'étude.

Une autre grosse innovation du patch est dédiée à la lisibilité des combats. Un Battle Log affichera désormais l'état de santé de notre équipe et de celle de notre adversaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il est disponible par défaut dans les parties compétitives, et doit être activé manuellement pour les autres. Plusieurs nouveautés concernent sinon l'attaque Bamboozle qui devient plus claire, l'apparition de statuts Evading et Alerted, de nouvelles récompenses à la fondation FreeTem, un enrichissement de la carte avec davantage de noms pour se repérer, et de nouvelles animations pour plusieurs techniques. Et d'ici la fin du printemps, attendez-vous à l'apparition d'un chat plus poussé et des Clubs. L'aventure Temtem ne fait que commencer.