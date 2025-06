Killer Inn : Square Enix revisite la fable du Loup et de l'Agneau avec un jeu d'action et d'enquête multijoueur

Square Enix a profité du Summer Game Fest Live 2025 cette nuit pour dévoiler un nouveau multijoueur, Killer Inn. Un titre coédité par TBS Games et développé par Tactic Studios qui revisitera à sa manière la fable du Loup et l'Agneau de Jean de la Fontaine en propulsant 24 joueurs dans une partie avec un rôle aléatoire : les Loups doivent traquer et tueur leurs proies tandis que les Agneaux devront survivre et s'échapper du château.

Killer Inn sera donc un jeu façon Loups-garous de Thiercelieux, avec de l'enquête et de l'action, comme le montre la première bande-annonce ci-dessus. Voici une présentation du titre :

Dans KILLER INN, 24 individus sont invités dans un mystérieux château par la toute aussi mystérieuse organisation Astra. Là, ils devront s'affronter, dans le but de remporter des richesses inimaginables. Ils recevront, secrètement et de façon aléatoire, l'un des deux rôles suivants : Loup, dont la mission est de traquer et tuer sa proie, ou Agneau, qui va devoir survivre et résister à son agresseur, ou s'échapper du château. Les joueurs doivent utiliser tout outil, indice ou arme à leur disposition pour survivre - et gagner. Les tueurs se cachent en pleine lumière. Ils peuvent même s'avérer être vos « alliés » les plus proches. Avant le lever du soleil, les joueurs devront tueur, mourir, ou échapper au chaos. Déduction sociale dynamique — Les Agneaux doivent collaborer pour récolter des ressources éparpillées dans le château et enquêter sur les indices trouvés sur les joueurs assassinés. Le but : découvrir l'identité des tueurs et trouver un moyen de s'échapper. En parallèle, les Loups doivent gagner la confiance des autres, effacer leurs traces, et continuer à éliminer les Agneaux jusqu'au dernier.

Killer Inn n'a pas encore de date de sortie, mais il aura prochainement droit à une bêta fermée sur Steam, les inscriptions sont ouvertes.