Killer Inn : voici comment accéder à la bêta fermée du jeu d'enquête de Square Enix

Le Loup et l'Agneau, façon jeu vidéo





Lors du Summer Game Fest Live 2025, Square Enix dévoilait Killer Inn, un jeu multijoueur développé par Tactic Studios et qui revisite la fable du Loup et de l'Agneau. Le titre plonge 24 joueurs dans un château, les Agneaux doivent réussir à s'enfuir tandis que les Loups doivent tuer leurs proies sans se faire avoir (oui, c'est clairement Les Loups-garous de Thiercelieux).

Quelles sont les dates de la bêta fermée de Killer Inn ?





Cette semaine, Square Enix lancera Killer Inn, du moins en bêta fermée sur PC. Cette première phase de test se déroulera du 25 au 28 juillet sur Steam et permettra aux développeurs de « tester les fonctionnalités en lignes et les performances des serveurs ». Vous connaissez la chanson, il y aura sans doute des soucis techniques, l'objectif est de les analyser et de les corriger avant la sortie du jeu final, à une date encore indéterminée. L'éditeur va également proposer un formulaire aux joueurs pour « partager leurs premiers retours sur le gameplay ».

Comment accéder à la bêta fermée de Killer Inn ?





Pour participer à la bêta fermée de Killer Inn, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur la page Steam du jeu et de cliquer sur le bouton vert « Demander l'accès ». Square Enix enverra alors un e-mail avant le début de la bêta, mais également pendant, afin d'inviter les joueurs qui veulent essayer Killer Inn. Le studio partage au passage les configurations requises pour lancer la bêta fermée sur PC :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d’exploitation Windows 10 64-bit / Windows 11 Processeur AMD Ryzen 5 1600

ou

Intel Core i5-7500 AMD Ryzen 5 5500

ou

Intel Core i7-9700K

ou

Intel Core i5-10600 Mémoire vive 16 Go Carte graphique AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go

ou

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go AMD Radeon RX 5700

ou

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER DirectX Version 12 Réseau Connexion Internet haut débit Disque dur Espace disponible de 75 Go Remarques Si vous utilisez Windows 11, votre configuration doit respecter les conditions d'utilisation du système d'exploitation. SSD requis. 1920 x 1080 à 30 IPS. Si vous utilisez Windows 11, votre configuration doit respecter les conditions d'utilisation du système d'exploitation. SSD requis. 1920 x 1080 à 60 IPS.





« 22 choses à savoir avant de visiter Killer Inn »





Enfin, Square Enix partage une longue vidéo avec « 22 choses à savoir avant de visiter Killer Inn », le studio évoque la manière d'accéder à la bêta fermée, mais surtout les mécaniques de gameplay de son jeu d'enquête multijoueur, c'est à découvrir ci-dessus.