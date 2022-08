GC2022 : Killer Klowns from Outer Space: The Game, un jeu asymétrique adapté du film d'horreur annoncé en vidéo

Improbable, mais vrai, Killer Klowns from Outer Space va être adapté en jeu vidéo par le directeur exécutif de Vendredi 13 : Le Jeu. Connu en français sous le titre Les Clowns tueurs venus d'ailleurs, ce film d'horreur de 1988 signé Stephen Chiodo reste un OVNI apprécié des amateurs du genre.

Une adaptation en jeu vidéo vient donc d'être annoncée à la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2022, avec un teaser à découvrir ci-dessus. Développé par Teravision Games, il s'agira d'un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, une équipe incarnant trois clowns tueurs et une autre devant survivre avec sept humains.

Killer Klowns from Outer Space: The Game est un jeu d'horreur en multijoueur asymétrique inspiré du film culte des années 80 « Les Clowns tueurs venus d'ailleurs ». Dans ce combat entre clowns tueurs et habitants de Crescent Cove, faites équipe et utilisez vos méninges pour récolter les humains ou au contraire les sauver de l'invasion alien !

ENVOYEZ LES CLOWNS

Jouez le rôle des mythiques clowns tueurs : coopérez avec deux autres joueurs, utilisez des capacités extravagantes, traquez les humains à coups d'armes absurdes et planifiez votre invasion alien pour récolter la population de Crescent Cove.

PROTÉGEZ L'HUMANITÉ

Formez une équipe de sept courageux habitants de Crescent Cove : choisissez votre classe, cherchez du butin et des armes en ville, évitez de vous faire capturer par les clowns et tentez de réchapper à l'invasion alien... ou mieux, de la faire échouer.

BIENVENUE EN VILLE

Crescent Cove est une vaste arène pour des combats uniques en 3c7 opposant clowns et humains ; le tout avec divers lieux différents, une topographie générée aléatoirement et de nombreuses possibilités tactiques pour les deux équipes.

L'HORREUR ÉVOLUE

Revisite unique du jeu de cache-cache, systèmes de personnalisation et de réapparition, JcJcE, objectifs dynamiques menant à des résultats de match multiples... Killer Klowns pose un regard nouveau et intéressant sur la formule de l'horreur en ligne.

PROCHAINEMENT

Plus de défis, plus de cartes, plus de personnages, plus de packs DLC ; nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin et nous vous réservons des surprises de premier choix pour les saisons à venir."