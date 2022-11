Killer Klowns from Outer Space: The Game montre sa fidélité au film dans une nouvelle bande-annonce

Ça a terrifié toute une génération, le clown de Stephen King est terrifiant dans le roman ou l'adaptation en téléfilm, mais en 1988, un long-métrage en a rajouté une couche. Les Clowns tueurs venus d'ailleurs de Stephen Chiodo met en scène des extraterrestres à l'apparence de clowns faisant un carnage dans une petite ville américaine, et il va être adapté en jeu vidéo.

Killer Klowns from Outer Space: The Game a été dévoilé lors de la gamescom 2022, il est développé par Terravision Games et par le directeur exécutif de Vendredi 13 : Le Jeu. Il s'agira donc d'un titre multijoueur au gameplay asymétrique opposant trois Killer Klowns à sept habitants de Crescent Cove dans une immense carte évidemment basée sur le film. Et justement, nous avons aujourd'hui droit à une nouvelle bande-annonce comparant les décors du film et du jeu, les développeurs se sont donné du mal pour que leur titre colle au mieux à l'œuvre originale.

Killer Klowns from Outer Space: The Game est attendu en début d'année 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.