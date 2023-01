Killer Klowns from Outer Space: The Game, les clowns entrent en scène dans une nouvelle vidéo

Les Clowns tueurs venus d'ailleurs de Stephen Chiodo n'aura clairement pas marqué les fans de films terrifiants, mais il reste une comédie horrifique assez délirante et originale. Et il va être adapté en jeu vidéo par Teravision Games, sous la direction du concepteur de Friday the 13th: The Game.

Attendu dans les prochains mois, Killer Klowns from Outer Space: The Game s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce, dédiée aux clowns. Comme le titre du film et du jeu l'indique, il ne s'agit évidemment pas de professionnels du cirque, mais bien d'extraterrestres venus sur Terre pour éliminer les Humains, et cinq classes de Klowns seront jouables dans ce jeu au gameplay asymétrique : Trapster, Tank, Fighter, Scout et Tracker. Chacun aura des armes, pouvoirs et style de gameplay uniques, les développeurs détaillent tout cela sur le site officiel.

D'abord attendu en début 2023, Killer Klowns from Outer Space: The Game est désormais prévu « dans le courant de l'année », sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le film Les Clowns tueurs venus d'ailleurs à 12,89 € sur Amazon.