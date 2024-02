Killer Klowns From Outer Space: The Game dévoile sa date de sortie dans une vidéo délirante

Lors de la gamescom 2022, IllFonic dévoilait Killer Klowns from Outer Space: The Game, un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique inspiré du film du même nom (Les Clowns tueurs venus d'ailleurs en français). Le studio connait bien le genre, nous lui devons déjà Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds et Ghostbusters: Spirits Unleashed.

IllFonic est de retour aujourd'hui avec une bonne nouvelle : la date de sortie de Killer Klowns From Outer Space: The Game est fixée au 4 juin 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes sont déjà lancées, nous avons même droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay où trois Killer Klowns traquent sept survivants à Crescent Cove.

Killer Klowns From Outer Space : The Game est une folle et nouvelle façon d’expérimenter les jeux de survival horror. Basé sur le film culte des années 80, le jeu multijoueur asymétrique en 3 vs 7 emmène le joueur dans un univers où l’horreur et l’humour déjanté se mélangent pour un résultat extravagant. Dans cette bataille entre les Killer Klowns et les habitants de Crescent Cove, il faudra faire équipe pour capturer des êtres humains ou fuir et survivre à l’invasion alien !

Crescent Cove est une arène parfaite pour ces combats uniques et multiples entre Klowns et humains. Proposant plusieurs zones et opportunités tactiques pour les deux équipes, Killer Klowns From Outer Space : The Game offre une approche unique du jeu de cache-cache, de la personnalisation, du PvPvE et des objectifs évolutifs, permettant d'obtenir des combinaisons de victoire variées.