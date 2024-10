Death Note: Killer Within, un mystérieux jeu fait son apparition sur la Toile

Œuvre culte pour beaucoup d'amateurs de mangas et d'anime, Death Note n'est toutefois plus tout jeune, sa sérialisation ayant eu lieu de 2003 à 2006 dans le Weekly Shōnen Jump. Parmi les extensions de la licence sur d'autres supports, les longs-métrages live-action sont sans doute ce qui a le plus fait parler, mais il y a également quelques jeux vidéo dont trois sur Nintendo DS à l'époque. Light Yagami et Ryuk avaient même eu droit à leur apparition dans Jump Force, sans être jouables, un jeu désormais difficile d'accès puisqu'il a été retiré des boutiques en ligne. Eh bien, tout porte à croire que Bandai Namco a ressorti la série des cartons !

Comme le rapporte Gematsu, le Taiwan Digital Game Rating Committee a classifié un projet du nom de Death Note: Killer Within à destination des PS5 et PS4. Bon, nous faisons confiance au site, car en essayant d'effectuer la recherche, impossible d'obtenir de résultat. En revanche, du côté de l'EUIPO et au Japon, pas de doute possible avec des dépôts de la Shūeisha datant du 12 juin 2024, ainsi qu'un du 20 juin aux États-Unis auprès de l'USPTO. Et il s'agit bien d'un software, nous avons vérifié. En revanche, difficile de savoir ce qui se cache derrière cet intitulé. Aurons-nous droit à un jeu retraçant toute l'histoire façon visual novel ? Ou plus décevant, comme certains le pensent, un titre à la manière des Loups-garous de Thiercelieux ? Avec la Jump Festa en décembre, l'annonce pourrait ne pas être si lointaine.

Si vous n'avez jamais lu Death Note, les mangas sont en vente au prix de 7,30 € le tome à la Fnac en édition classique ou 12,95 € pour la Black Edition.