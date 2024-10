DEATH NOTE Killer Within fait passer Among Us au rang supérieur et sera jouable très bientôt !

Il y a seulement quelques jours, un certain DEATH NOTE Killer Within faisait parler de lui, car évalué auprès du Taiwan Digital Game Rating Committee sur les consoles de Sony, après avoir été aperçu chez d'autres organismes ces derniers mois. Nous ne pensions pas en entendre parler avant la Jump Festa en décembre et encore moins avoir droit à un quasi shadow drop, puisque Bandai Namco vient de l'officialiser et le sortira d'ici quelques jours seulement !

DEATH NOTE Killer Within est en effet daté au mardi 5 novembre sur PS5, PS4 et PC via Steam, uniquement au format dématérialisé et cela se comprend parfaitement compte tenu de sa nature. Par ailleurs, il sera offert aux abonnés PlayStation Plus dès sa sortie, ce qui devrait contribuer sans mal à lui constituer une petite communauté afin d'effectuer des parties sans trop de souci.

Ce titre développé par Grounding Inc., à qui nous devons Little Noah: Scion of Paradise et Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash!, devrait sans mal plaire aux joueurs d'Among Us puisqu'il s'agit d'un jeu de déduction social dans lequel deux équipes s'affrontent pour deviner l'identité de l'adversaire et au choix éliminer L ou prendre le Death Note à Kira selon le camp dans lequel nous tombons. Jusqu'à 10 joueurs interagiront, incarnant Kira, l'un de ses disciples, L ou un investigateur, ce qui implique que DEATH NOTE Killer Within est uniquement jouable en ligne avec une connexion Internet obligatoire. Dommage, car cela veut dire que sa mort est d'ores et déjà actée à plus ou moins long terme... Un chat vocal sera même intégré et il y aura du cross-play.

Les scénarios seront aléatoires avec des enjeux plus ou moins élevés à chaque fois, et une légère forme de personnalisation permettra d'habiller l'avatar sous forme de pion à l'aide de sept types d'accessoires et d'une plaque de nom, ainsi que des effets spéciaux s'affichant lors de moments importants.

Vous trouverez quelques visuels supplémentaires en page suivante.