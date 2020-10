Worms Rumble : un mois de sortie dévoilé, une bêta ouverte annoncée

En juillet dernier, Team17 dévoilait Worms Rumble, nouveau jeu d'action tactique avec des vers de terre avec du Team Deathmatch et du Battle Royale à 32 joueurs. Après une bêta fermée, le titre va avoir droit à une bêta ouverte dans un petit mois seulement, sur PC comme sur PlayStation 4, avec du cross-platform.

Lors de cette phase de test, les joueurs pourront notamment découvrir la carte Portal Park, seconde à être dévoilée qui nous emmènera dans un stade de sport, sur le terrain évidemment, mais également sous terre, dans une station de train, et ce dernier ne manquera pas de faire quelques passages pendant la partie pour déranger les vers. Les développeurs indiquent au passage que les joueurs pourront utiliser quelques gadgets pour se déplacer, comme un grappin et un jetpack. Par ailleurs, celles et ceux précommandant Worms Rumble sur Steam pourront obtenir le pack New Challenger avec des éléments cosmétiques pour personnaliser ses personnages.

La bêta ouverte de Worms Rumble aura lieu du 6 au 8 novembre prochain sur PC et PlayStation 4, la version finale est quant à elle attendue dans le courant du mois de décembre 2020, sur PC, PS4 et PS5. Le jeu sera vendu 14,99 €, vous pouvez acheter une carte PSN de 20 € sur Amazon.fr.