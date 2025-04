Star Wars Zero Company : bande-annonce, images, gameplay, infos et période de sortie pour le jeu tactique

Cela faisait des années que les joueurs attendaient de découvrir le jeu de Respawn Entertainment développé en collaboration avec Bit Reactor. Un titre officialisé en 2022 et qui s'est enfin présenté lors de la Star Wars Celebration Japan ce week-end, avec une première bande-annonce, des images et des informations sur son scénario et son gameplay.

Star Wars Zero Company sera dans la pure veine des XCOM, avec des combats tactiques au tour par tour mettant en scène des personnages variés aux capacités uniques. L'histoire suivra celle d'un ancien officier de la République et de son équipe, peu avant la fin de la Guerre des Clones.

Prenez les commandes d'une escouade d'élite à travers une histoire authentique et sans concession dans Star Wars Zero Company, un jeu de tactique solo au tour par tour développé par Bit Reactor en collaboration avec Respawn Entertainment et Lucasfilm Games. Au crépuscule de la Guerre des Clones, vous incarnerez Hawks, ancien officier de la République à la tête de la Compagnie Zéro, une équipe de professionnels excentriques recrutés dans toute la galaxie. Hawks et la Compagnie Zéro sont recrutés pour une opération qui les oppose à une nouvelle menace qui dévorera la galaxie si rien n'est fait pour l'en empêcher. Pour réussir, Hawks dirige une équipe d'alliés hétéroclites qui doivent mettre de côté leurs différences pour surmonter des obstacles presque infranchissables.

Les joueurs pourront ainsi créer et personnaliser leur équipe en recrutant des personnages, mais également modifier l'apparence et la classe de combat de Hawks, gérer l'équipement ou encore débloquer des attaques puissantes en créant des liens entre les membres de la Zero Company.

Il faudra se montrer patient avant de mettre les mains sur le jeu, Star Wars Zero Company sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.