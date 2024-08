Star Wars Outlaws se prépare à casser la baraque dans sa bande-annonce de lancement

Il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie de Star Wars Outlaws, voire même un peu moins pour les joueurs qui profiteront de l'Accès Anticipé lié aux éditions Gold et Ultimate. Les aperçus de gameplay n'ont pas manqué ces derniers mois et, récemment, Ubisoft et Massive Entertainment ont fait le point sur le contenu payant post-lancement et les configurations PC, qui ont de quoi faire craindre des soucis d'optimisation. En dehors des tests, il ne restait donc plus qu'un seul élément en attente, la traditionnelle bande-annonce de lancement. Elle a été mise en ligne et se permet même déjà d'utiliser des citations de la presse anglophone pour être encore plus accrocheuse.

En plus de nous donner un aperçu de diverses planètes et lieux que Kay Vess va être amenée à visiter au cours de son aventure, il est également fait mention d'un élément qui devrait être important pour son scénario, à savoir un casse pour récupérer 157 millions de Crédits qui serait une mission suicide selon elle, du moins si les dialogues se suivent bien en réalité. Clairement, quel habitant de la Bordure Extérieure ne rêverait pas d'une telle somme ? Nous avons aussi un tour d'horizon de différentes factions et personnages importants déjà dévoilés avec Sliro de Zerek Besh, Gorak du Syndicat pyke ou encore Jabba du Cartel hutt, ainsi que des phases en speeder et en vaisseau dans l'espace.

La date de sortie de Star Wars Outlaws est pour rappel fixée au 30 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), voire dès le 27 via l'Accès Anticipé. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

