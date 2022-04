Project Q : Ubisoft officialise son jeu de combat en équipe en arène, plus de 9 minutes de gameplay en fuite

Les fuites et Ubisoft, c'est une histoire de longue date et qui perdure. Ainsi, le toujours bien renseigné Tom Henderson rapportait plus tôt cette semaine sur eXputer l'existence d'un certain Project Q en développement chez l'éditeur, avec pour preuve à l'appui rien de moins qu'une vidéo de gameplay en fuite (voir plus bas) et des informations provenant d'au moins huit sources différentes. Ce jeu serait en développement chez Ubisoft Bordeaux, qui travaille bien sur « un nouveau jeu PVP F2P, non annoncés pour le moment » et avait été repéré dans la liste de NVIDIA GeForce NOW qui avait fuité l'an dernier aux côtés d'autres projets de l'éditeur.

Ubisoft n'a donc pas tardé à réagir et a officialisé ce samedi Project Q, qui n'est évidemment pas son nom définitif. Il s'agira d'un « team battle arena » soit un jeu de combat en arène en équipe, qui n'en est qu'au début de son développement. Pour autant, les joueurs sont d'ores et déjà invités à s'enregistrer pour de futurs play tests, nous informant qu'il verra le jour sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il ne s'agit également pas d'un Battle Royale et différents modes PvP seront disponibles avec comme objectif de procurer du fun. Et comme la communauté a été très virulente à ce sujet, Ubisoft n'a aucun plan pour ajouter ses NFT Quartz dans ce jeu.

Du reste, au moins deux modes de jeu seraient disponibles, à savoir Showdown, pour des affrontements de 4 équipes de 2 joueurs, et Battle Zone, demandant de parvenir à 2 teams de marquer 100 points pour s'assurer la victoire, ces dernières étant cette fois composées de 4 joueurs. Pour cela, il faudrait contrôler une zone de la map le plus longtemps possible. Bref, rien de révolutionnaire. Comme mentionné, le style graphique a de quoi rappeler quelque peu Knockout City et la licence Overwatch, avec une orientation asiatique / japonaise, puisqu’il est fait mention de Kitsune, sans parler du style de temple visible en fond sur l'interface. Différents Héros personnalisables pourraient être choisis, ainsi que leurs armes et compétences. Cela se traduirait par le choix de trois Merveilles (Wonders). Parmi les « armes », nous retrouverions donc des cartes à jouer, Mjolnir, le bâton de Son Wukong ou encore un lanceur de feux d'artifice... En guise de compétence, nous pourrions nous envoler avec les Ailes d'Icare. Le studio semble donc tenter de toucher une cible assez vaste dans un univers coloré à la Fortnite.

Maintenant qu'il est officiel, nous devrions donc à nouveau entendre parler de Project Q dans les prochains mois.