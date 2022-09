Project U : un jeu de tir PvE développé par Ubisoft découvert en ligne, les inscriptions pour l'alpha fermée déjà ouvertes

Malgré l'arrêt d'Hyper Scape, l'annulation de Ghost Recon Frontline et Roller Champions, Ubisoft cherche toujours son free-to-play de référence. Il prépare toujours XDefiant, The Division Heartland et un jeu de combats par équipe en arène surnommé Project Q, et a visiblement un autre projet multijoueur du genre en gestation.



Il s'appelle pour le moment Project U et n'a pas été clairement annoncé, mais les joueurs ont découvert une page dédiée aux inscriptions à une alpha fermée, alors que Tom Henderson d'Insider Gaming rapporte que les phases de test auraient déjà commencé. Il ne s'agirait pas forcément d'un jeu gratuit, mais cela y ressemble fortement, lui qui proposera « un nouveau concept de jeu de tir en co-op par session, dans lequel de nombreux joueurs s'allient face à une menace écrasante ». Une première illustration montre des personnages à l'équipement futuriste face à des robots, à priori sans lien avec une licence existante.



Reste maintenant à savoir quand sera présenté ce jeu de tir PvE, si au moins Ubisoft va au bout de son développement. À part ça, Rainbow Six Extraction est disponible à partir de 24,56 € sur Amazon.fr.