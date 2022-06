Project M : un jeu narratif solo aux graphismes réalistes saisissants annoncé par NCSoft

Surtout connu pour ses projets massivement multijoueurs comme les Lineage, Guild Wars 2 ou Blade & Soul, le studio coréen NCSoft sait aussi proposer des expériences plus variées. Ce sera le cas avec Project M, un jeu narratif avec des QTE en solo qui n'est pas sans rappeler les créations de Quantic Dream.

Il est d'ailleurs créé dans le cadre de l'initiative NCing, visant à laisser les développeurs expérimenter des projets originaux. Vu ses qualités esthétiques, il devrait servir de vitrine graphique pour l'optimisation de technologies en tout genre. Il proposera en effet des graphismes réalistes et une mise en scène dramatique, portée par l'Unreal Engine 5 et un outil de scan des corps et visages maison, soutenu par des effets visuels et de nombreuses technologies internes. L'histoire est encore assez trouble, mais le scénario devrait tourner autour d'un homme en quête de vengeance après la mort de sa femme. Et il faut l'avouer, le premier trailer est assez impressionnant.

Vendu comme un film interactif à destination des consoles de salon, Project M n'a pas encore de titre définitif, ni même de période de sortie. Il faudra certainement être patient jusqu'à son lancement en Asie, mais aussi surtout croiser les doigts pour que quelqu'un se charge de sa localisation en Occident le moment voulu, encore non garantie.

