Lineage W : un RPG en multijoueur online annoncé sur PS5, Switch, PC et mobiles

La société de développement et d'édition coréenne NCSoft, connue notamment pour Guild Wars, a grimpé en popularité grâce à sa série de jeux Lineage, qui a déjà conquis plus de quatre millions de joueurs. Elle annonce l'arrivée d'un nouvel opus, Lineage W, qui fait directement suite à Lineage 2.

Voici l'aperçu du jeu pour les plus curieux d'entre vous :

Lineage W est une compilation de la propriété intellectuelle de Lineage de ces 24 dernières années. Le jeu met l'accent sur les valeurs fondamentales de Lineage : bataille, engagement, sacrifice et honneur. Lineage W étendra l'élément clé de la communauté de Lineage à l'échelle mondiale. Le jeu propose un monde sombre et fantastique présenté avec des graphismes 3D complets, divers aspects visuels transformant l'imagination en réalité, un système de combat succédant à l'originalité de Lineage, des scénarios immersifs et des récits variés, du contenu amélioré pour les promesses et les alliances.

Une version unique pour le marché mondial, une traduction de l'IA en temps réel, un jeu multiplateforme sur PC et consoles, Lineage W présente une version unique pour le marché mondial afin de créer une communauté mondiale. Les joueurs de différents pays peuvent coopérer et s'affronter sur un seul champ de bataille, et donc sur un seul serveur. Il prend également en charge la traduction de l'IA permettant une communication en temps réel entre les joueurs parlant différentes langues grâce à la fonction Voice-to-text convertissant la parole en texte.