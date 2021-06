A Township Tale : un RPG multijoueur en VR qui nous invite à l'aventure sur Oculus Quest et PC !

En développement sur PC VR depuis 2017 et accessible en accès anticipé, A Township Tale est un jeu au gameplay profond et réaliste qui a su captiver les amateurs de RPG collaboratifs. Ici, chaque joueur possède une profession (guerrier, archer, menuisier, forgeron, mineur) et les mécaniques de jeu font la part belle à l'artisanat et à l'exploration. Vous découvrez une ville abandonnée et avec l'aide de vos compagnons d'aventure, vous allez redonner vie à ce village que vous transformerez en sanctuaire pour votre groupe. L'entraide sera la meilleure arme pour survivre dans ce monde médiéval rempli de mystères et de secrets. L'aventure n'attend que vous !

À l'instar d'un Minecraft, chaque expédition est l'occasion de récolter des ressources utilisables par la suite afin de créer des outils, des équipements, de nouveaux matériaux ou réaliser des constructions. Mais la grande force du titre réside dans l'exploitation parfaite de la VR et des contrôleurs de mouvements, où chaque action, décomposée en mouvements réalistes, apparaît naturelle et hautement interactive. Allumer du feu nécessite de frotter des silex entre eux ; pour utiliser la forge, il faut au préalable l'alimenter en charbon puis actionner manuellement les soufflets ; créer une pièce ou un manche en bois demandera d'abattre des arbres, de couper des branches, puis de les tailler à la menuiserie ; le métal devra être chauffé avant d'être aplati au marteau, afin de faire une belle lame. Ce ne sont là qu'une infime partie des interactions disponibles, qui nous immergent dans cette aventure où l'entraide est de chaque instant. Et bien sûr, que serait un RPG sans ses ennemis, ses donjons pleins de trésors ou ses grottes à explorer ? Chaque expédition doit être murement préparée, avec les équipements ou les vivres nécessaires. C'est à vous d'écrire votre histoire !



La vidéo, tirée d'images de la version PC, nous annonce que la version Oculus Quest sera disponible le 15 juillet prochain. Celle-ci pourra accueillir sur un même serveur un maximum de 8 joueurs quand la version PC VR en autorise 80. Le cross-play n'est donc pas de la partie pour le moment, du fait des limitations techniques de la version Quest, mais cela n'empêchera pas les aventuriers que nous sommes de partir explorer ce monde mystique et empreint de dangers !



