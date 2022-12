Tortuga: A Pirate's Tale, bande-annonce et date de sortie pour le jeu dans les Caraïbes

Kalypso Media et Gaming Minds Studios redonnent enfin des nouvelles de Tortuga: A Pirate's Tale, leur jeu de batailles navales dans les eaux caribéennes du XVIIe siècle. Les studios ont annoncé cette semaine que le titre arrivera en tout début d'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon.

La date de sortie de Tortuga: A Pirate's Tale est fixée au 19 janvier 2023 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, où il sera exclusif à l'Epic Games Store. Pour fêter ça, Kalypso Media et Gaming Minds Studios partagent également une nouvelle bande-annonce de gameplay, s'attardant sur la personnalisation du navire. Dans Tortuga: A Pirate's Tale, les joueurs pourront en effet modifier leur bateau, mais aussi débloquer des compétences, agrandir leur flotte de navires, gérer son équipage et affronter d'autres pirates ainsi que des puissances coloniales dans une campagne au travers de 25 quêtes.

Tortuga: A Pirate's Tale arrivera donc dans un mois tout pile sur PC, Xbox et PlayStation, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.