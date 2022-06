MAJ A Plague Tale: Requiem, la date de sortie et un aperçu étendu du gameplay long de 12 minutes révélés

Cela fait aujourd'hui un an que A Plague Tale: Requiem a été annoncé par Asobo Studio et Focus Entertainment, une suite à l'aventure acclamée par la critique et les joueurs d'Amicia et Hugo de Rune, A Plague Tale: Innocence, qui nous emmènera dans le sud de la France. Les péripéties qui les attendent restent encore bien vagues, hormis la présence des rats évidemment et le fait que le jeune frère de l'héroïne sera au centre de l'intrigue, avec une emphase sur la Prima Macula. Nous avons pu à deux reprises apprécier des phases de gameplay, lors des Game Awards 2021 et donc hier à l'occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, et ce n'est pas fini.

L'éditeur nous donne rendez-vous le jeudi 23 juin à 11h00 pour découvrir un aperçu étendu du gameplay dans la bande-annonce qui sera active via le flux vidéo ci-dessus, mais aussi et surtout la date de sortie de A Plague Tale: Requiem, qui devrait donc voir le jour dans les prochains mois sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Puisque la fin du récent trailer montrait Hugo utiliser ses pouvoirs, peut-être en verrons-nous plus sur cet aspect qui devrait être une amélioration logique des possibilités du premier épisode.

Mise à jour : c'est un compte à rebours qui vient d'être lancé avec en fond les décors du jeu. Rendez-vous à 18h00 pour la révélation.

L'aperçu étendu du gameplay a débuté avec Amicia et Hugo faisant de la balançoire, avant d'enchaîner sur une conversation avec un villageois. Un soldat les pourchassant, le duo est obligé de fuir dans une carrière. Et devinez ce qui s'y trouve ? Des rats évidemment, même si nous ne les voyons pas, permettant à Hugo de repérer l'écho des soldats à la manière de la Vision d'aigle d'Assassin's Creed. Du côté d'Amicia, son arbalète lui permet d'éliminer efficacement les menaces. La roue de crafting à la volée fera son retour pour notamment créer des munitions à la volée, dont des projectiles enflammés et aveuglants à tirer par exemple à l'aide d'une fronde. La séquence se termine alors qu'Amicia est mal en point due au choc qu'elle a reçu à la tête, l'occasion de voir les pouvoirs d'Hugo en action, utilisant les rats pour attaquer les soldats, avant qu'il ne perde le contrôle...

Pour terminer, la date de sortie de A Plague Tale: Requiem est fixée au 18 octobre 2022 ! Sachez également que le jeu bénéficiera du ray tracing et du DLSS de NVIDIA sur PC.

La prise en charge du NVIDIA DLSS et du ray tracing dans le jeu signifie qu'une carte graphique GeForce RTX sur une PC de bureau ou un PC portable permettront de vivre l'expérience ultime de A Plague Tale: Requiem, avec les plus hauts niveaux de performance, la jouabilité la plus fluide et les graphismes les plus fidèles.

Pour rappel, une édition collector assez onéreuse a été dévoilée en février dernier.

