TGA 2021 : A Plague Tale: Requiem s'offre une première bande-annonce de gameplay de toute beauté

Sans grande surprise, Asobo Studio et Focus Home Interactive (désormais appelé Focus Entertainment) avaient dévoilé une suite à A Plague Tale: Innocence lors de l'E3 2021, intitulée A Plague Tale: Requiem. Nous n'attendions pas spécialement de ses nouvelles cette nuit et sa venue aux Game Awards 2021 nous a donc bien surpris, surtout que nous découvrons pour la toute première fois son gameplay.

La vidéo nous montre ainsi nos deux héros, Amicia et Hugo, ensemble ou séparés, qui vont à nouveau devoir faire face à bien des périls, cette fois à travers des décors plus « chauds » dans le sud et même en pleine mer. La jeune fille pourra faire usage d'une arbalète et n'hésitera visiblement pas à aller au corps à corps si besoin. Et, oui, des hordes de rats et des décors peu ragoûtants feront aussi partie du voyage. D'ailleurs, le plan de fin sur un mystérieux prisonnier a de quoi titiller notre curiosité.

Dans ce nouveau trailer rythmé par les vers du poème « Requiem » de Robert Louis Stevenson, découvrez un premier aperçu de l’aventure qui attend Amicia et Hugo dans un monde brutal ravagé par des forces obscures. Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels... et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.

A Plague Tale: Requiem est toujours attendu en 2022 sans plus de précision sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch grâce à une version dans le cloud. Il intégrera immédiatement le Xbox Game Pass sur l'ensemble des plateformes où le service est disponible.