Tandem: A Tale of Shadows, le puzzle platformer français au gameplay original tient sa date de sortie

Si vous aimez les jeux indépendants avec un petit truc en plus, vous avez tout intérêt à garder un œil sur Tandem: A Tale of Shadows. Développé par le jeune studio parisien Monochrome, ce puzzle platformer nous plongera dans une quarantaine de niveaux qui auront une mécanique de gameplay originale en commun : nous devrons y résoudre des énigmes en incarnant alternativement Emma, vue de haut, et son ours en peluche Fenton, en vue de côté. Ajoutez à cela une direction artistique à la Tim Burton sublimant des décors inspirés de l'époque victorienne, et vous obtenez un résultat assez original.

La bonne nouvelle de la semaine, c'est que Tandem: A Tale of Shadows a désormais une date de sortie. Nous pourrons le retrouver le 21 octobre 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam, GOG et l'Epic Games Store. Si vous voulez plus d'informations sur le projet, voici ce qu'en dit le directeur Jean-Bernard Grasset sur le PlayStation Blog.

Tandem: A Tale of Shadows est un puzzle-platformer original comprenant environ 45 niveaux dans lesquels les joueurs contrôleront alternativement deux personnages : Emma (vue de haut) et Fenton (vue de côté). Les joueurs devront résoudre des énigmes à l’aide des capacités et perspectives uniques d’Emma et Fenton. Ensemble, ils seront confrontés à de nombreux obstacles et ennemis tels que les boss qui se mettront en travers de leur chemin.

La particularité de notre jeu repose sur la présence de deux personnages contrôlables. Nous nous sommes dit que contrôler deux personnages avec une personnalité et des caractéristiques qui leur sont propres serait un exercice amusant et créatif pour le joueur. C’est très plaisant, surtout quand on avance dans le jeu. Nous avons conçu ce jeu en nous inspirant de Sherlock Holmes et du docteur Watson. Ils comptent l’un sur l’autre pour mener à bien des enquêtes.

Nous sommes fascinés par la fin du XIXe siècle, une des périodes les plus créatives et innovantes de l’histoire. Nous avons pensé que la période victorienne conviendrait bien au jeu, mais nous ne voulions pas inclure d’éléments de style steampunk. Tandem: A Tale of Shadows n’est pas jeu historique, mais nous avons essayé de recréer fidèlement chaque détail. Nous assumons complètement le côté grand public du jeu qui rappelle souvent l’émerveillement de l’enfance, mais avec une forte influence burtonienne ! Comme son nom l’indique en anglais, la direction artistique du jeu fait la part belle au clair-obscur (l’importance des lumières et des ombres), nous nous sommes donc beaucoup inspirés de l’âge d’or de la peinture néerlandaise.

Le joueur contrôle Emma en vue de haut qui, grâce à sa lanterne, illumine les lieux et projette des ombres. Quant à Fenton, il est contrôlé en vue de côté et dispose du pouvoir de marcher sur les ombres projetées par la lanterne de son amie Emma.

Dans le premier univers, les ombres sur lesquelles Fenton peut marcher sont principalement générées par des éléments du décor et des objets simples qu’Emma peut déplacer. Au fil de la découverte des différents univers, de nouvelles mécaniques d’ombres seront proposées. Emma fait fonctionner un système de tuyaux transparents composé de vannes et de raccords qui projettent des ombres. À l’aide d’un leurre, Emma attire les ennemis qui se dévorent entre eux et se transforment en ombres suffisamment grandes pour que Fenton s’y déplace.

Contrôler deux personnages ayant une personnalité et des caractéristiques qui leur sont propres est une expérience très agréable et originale pour le joueur. Plus on avance dans le jeu, plus la collaboration entre les deux personnages s’intensifie et contribue à enrichir progressivement l’expérience. C’est aussi une référence à Sherlock Holmes et au docteur Watson : ils ont besoin l’un de l’autre pour résoudre des affaires.

Nous espérons que vous aimerez découvrir notre travail sur Tandem: a Tale of Shadows, disponible cet automne le 21 octobre sur PlayStation 4 !