Brothers: A Tale of Two Sons, un remake annoncé, c'est très joli

Avant A Way Out et It Takes Two, Josef Fares s'est fait remarquer avec Brothers: A Tale of Two Sons, sorti en 2013. Le titre a donc 10 ans, et il refait parler de lui à l'occasion des Game Awards 2023 avec l'annonce d'un remake ! 505 Games éditera toujours le jeu, cette fois développé par Avantgarden.

En plus d'une première bande-annonce, les studios nous rappelle en quoi consiste le jeu :

Menez deux frères à travers un voyage épique rempli de découvertes, de pertes, d'aventures et de mystères. Alors que leur père souffre d'une maladie mortelle, deux frères doivent courageusement partir à la recherche de « l'Élixir de vie », le seul remède qui puisse le sauver. L'échec n'étant pas une option, les frères doivent compter l'un sur l'autre en utilisant leurs compétences individuelles pour se protéger mutuellement et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux dans ce voyage inoubliable. UN CLASSIQUE INTEMPOREL REFAIT À NEUF Acclamé par la critique lors de sa sortie, Brothers: A Tale of Two Sons est de retour ! Fidèle au gameplay et à l'histoire touchante de 2013, Brothers: A Tale of Two Sons Remake comprend des personnages et des paysages reconstruits d'après l'original et a été mis à jour avec la dernière génération de graphismes, de performances et de gameplay. Accompagné d'une bande-son réenregistrée avec un orchestre live, préparez-vous à vivre une expérience émotionnelle qui propulsera votre aventure vers de nouveaux sommets. EMBARQUEZ POUR UNE ÉPOPÉE FANTASTIQUE Résolvez des énigmes, découvrez des histoires cachées, traversez des endroits dangereux et combattez des boss mortels. En mode solo, incarnez les deux frères en tandem ou jouez en coopération locale avec un ami, chacun contrôlant l'un des frères pendant que vous jouez ensemble. ENTREZ DANS L'UNIVERS ÉMOTIONNEL DE BROTHERS Brothers: A Tale of Two Sons est plein de détails cachés qui récompensent ceux qui les cherchent. En plus de ses trésors cachés originaux et de son histoire captivante, le remake a ajouté de nouveaux secrets à découvrir.

La date de sortie du remake de Brothers: A Tale of Two Sons est fixée au 28 février 2028 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pourrez prochainement le précommander sur GOG.com.

