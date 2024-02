Brothers: A Tale of Two Sons Remake, les développeurs rassurent les fans

Lors de l'émission précédant les Game Awards 2023, nous avions découvert Brothers: A Tale of Two Sons Remake, une version modernisée du jeu d'aventure de Starbreeze Studios et 505 Games. Un titre pour rappel conçu par Josef Fares, qui a depuis fondé Hazelight Studios pour créer A Way Out et It Takes Two.

Le jeu original date de 2013 et a été porté sur des plateformes récentes (PS4, Xbox One, Switch et même mobiles), il avait la particularité de proposer un gameplay atypique : le joueur contrôlait simultanément deux frères à l'aide de deux joysticks, pour explorer des environnements et résoudre des énigmes. Jason Ryan, brand community manager chez 505 Games a pris la parole sur le site officiel Xbox pour évoquer les nouveautés de ce remake, développé par Avantgarden et qui ne sera proposera pas que des graphismes remis au goût du jour.

Sorti en 2013 et réalisé par le singulier Josef Fares, Brothers était un jeu vraiment unique. Après que leur père soit tombé malade, le jeu suit deux, eh bien, frères alors qu’ils se lancent dans un monde étrange et souvent dangereux – avec la particularité qu’un seul joueur ou joueuse contrôle les deux personnages simultanément. Ils doivent traverser des contrées dangereuses, affronter des ennemis mortels et compter l’un sur l’autre plus qu’ils ne l’ont jamais fait auparavant pour trouver un remède, ce qui conduit les joueuses et les joueurs à travers un monde magnifique au moyen d’énigmes et d’obstacles pleins d’action. Près de dix ans après la sortie du jeu original, rien n’a réussi à reproduire le mélange de contrôles uniques et d’histoires émouvantes de ce jeu. C’est pourquoi, avec notre remake, nous nous sommes concentrés non seulement sur la façon de redonner vie à un classique moderne, mais aussi sur la préservation et l’amélioration de cette incroyable expérience unique. Refaire un chef-d’œuvre Tout au long du processus de remake, notre philosophie a été d’améliorer l’original, pas de le dénaturer. En commençant à étudier le jeu, nous avons réalisé que tout dans Brothers, chaque environnement, chaque énigme, chaque interaction, est là pour une raison spécifique et a son propre objectif pour aider à soutenir l’histoire globale. Notre travail a donc consisté à moderniser l’expérience tout en conservant tout ce qui rendait le jeu original spécial et mémorable. Le gameplay de Brothers est principalement conçu pour une expérience unique en solo (bien que la coopération locale soit également incluse). Au cours de votre exploration, une seule manette contrôle les deux frères et leur capacité à interagir avec le monde. Chaque frère possède des capacités uniques qui lui seront nécessaires pour résoudre les différentes énigmes et ennemis qu’il rencontrera. Pour ce remake, nous avons consacré beaucoup d’efforts à perfectionner les commandes des personnages afin d’offrir une expérience fluide et de qualité. Les commandes sont plus réactives que dans le jeu original, et les animations ont été refaites à partir de zéro pour des mouvements et des transitions précis entre les actions. Par exemple, lorsque l’aîné aide son cadet à grimper sur une corniche, l’action se fait en douceur, chaque frère influençant l’autre. Et ce n’est là qu’une des centaines d’interactions que nous avons cherché à perfectionner. Nous avons également remanié l’IA des énigmes et des ennemis pour garantir une expérience amusante et stimulante qui va au-delà de ce qui était possible en 2013. Être poursuivi par des chiens ou éviter un Troll en train de charger est une expérience plus dynamique aujourd’hui. Nous avons envisagé de rendre les puzzles plus difficiles, mais nous avons pensé que cela irait à l’encontre des objectifs narratifs de chaque section. Pour cette raison, nous voulions améliorer l’aspect, la sensation et la performance de chaque puzzle sans le rendre inutilement plus difficile juste pour le plaisir de le rendre plus difficile. Un monde enchanteur revisité Des rivières glacées aux hauteurs vertigineuses, en passant par le château d’un géant et les grottes dangereuses, il y a autant de beauté que de danger. Outre les commandes et les animations, nous avons accordé une attention particulière aux environnements étonnants que les frères doivent traverser. Alors que les frères entament leur quête, vous parcourez leur charmant village natal, plein de toits de chaume et de magnifiques parterres de fleurs, d’enclos à moutons et de ruisseaux. Rapidement, vous quitterez la sécurité du village et commencerez à escalader des montagnes traîtresses et à grimper le long de falaises qui tombent dans le vide. Au fur et à mesure que l’histoire et l’aventure s’éloignent de ce village idyllique, le ton et les thèmes du jeu s’assombrissent. Tout au long du jeu, nous nous sommes efforcés de maintenir un bon équilibre entre les éléments d’avant-plan et d’arrière-plan, tout en améliorant l’aspect général, en particulier dans les cutscenes. Pour atteindre cet équilibre, nous avons utilisé des éclairages dynamiques étendus, un domaine dans lequel le moteur Unreal 5 excelle, ainsi que la profondeur de champ au premier plan et à l’arrière-plan, et le positionnement de la caméra pour rendre tous les personnages, structures et éléments graphiques remodelés aussi beaux et percutants que possible. Un voyage inoubliable Brothers: A Tale of Two Sons Remake est un jeu classique et remarquable, sur lequel nous sommes non seulement honorés de travailler, mais que nous nous devions de refaire avec le plus grand soin et la plus grande attention aux détails. Si vous avez déjà joué au jeu, nous pensons que vous découvrirez de nouvelles choses à aimer dans le Remake. Si vous n’y avez jamais joué, c’est l’occasion de découvrir un jeu qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir auparavant, et qui bénéficie désormais des dernières améliorations graphiques, musicales et autres. C’est une expérience dont vous vous souviendrez, pour toujours.

La date de sortie de Brothers: A Tale of Two Sons Remake est pour rappel fixée au 28 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver It Takes Two à partir de 26,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

