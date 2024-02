Brothers: A Tale of Two Sons, une bande-annonce pleine de gameplay pour le remake du jeu de Josef Fares

C'est en 2013 que 505 Games et Starbreeze Studios lançaient Brothers: A Tale of Two Sons, un jeu d'aventure réalisé par Josef Fares, désormais plus connu pour A Way Out et It Takes Two. Le titre a droit plus de 10 ans après sa sortie à un remake, développé par Avantgarden, place à la bande-annonce de lancement :

Comme le jeu original, Brothers: A Tale of Two Sons Remake met en scène Naia et Naiee, deux frères partant à la recherche d'un remède pour leur père malade. Ils vont s'aventurer dans des environnements inspirés de la Scandinavie et faire de curieuses rencontres, mais il faudra également coopérer pour résoudre certaines énigmes. Le jeu permet de contrôler chaque frère avec un joystick différent en solo, mais ce remake inclut désormais un mode coopératif et des graphismes sous Unreal Engine 5.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à partir de 13,99 € sur Gamesplanet ou GOG.com, le titre bénéficie d'une belle réduction pendant sa première semaine de lancement.

