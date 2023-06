Wayfinder : un Early Access en approche pour l'Action-RPG multijoueur où l'univers change à chaque partie

Auteur de titres reconnus comme Battle Chasers: Nightwar et Ruined King: A League of Legends Story, Airship Syndicate va de nouveau attirer les regards avec Wayfinder. Ce jeu de rôle et d'action multijoueur révélé lors des Game Awards promet de rendre chaque aventure en ligne unique, grâce à la Dague du Gloom, un artefact qui influera sur nos explorations, nos rencontres de monstres et d'autres facteurs.

Il était de nouveau présent au Summer Game Fest avec une bande-annonce de gameplay, et surtout une bonne nouvelle pour ceux qui l'attendent. L'Early Access débutera cet été sur PC, PS4 et PS5, d'abord avec des Packs Fondateurs payants dont la nature sera révélée plus tard.

Le monde d'Evenor est brisé. Vous devez exploiter la puissance d'un Wayfinder pour contrôler le Chaos qui a envahi votre monde. Joignez-vous à vos amis pour renforcer vos pouvoirs et contrôler vos aventures en ligne avec une vaste sélection de modificateurs de personnalisation lors de l'exploration de ce monde immersif, de la collecte de matériaux précieux et de l'artisanat !

Contrôlez le Chaos

Personnalisez chaque expérience de jeu en entrant dans un portail d'aventures à l'aide d'un appareil mystérieux connu sous le nom de Gloom Dagger. Chaque aventure a des modificateurs et des défis uniques que VOUS conjurez et contrôlez ; vous personnalisez les créatures que vous chassez, les boss que vous rencontrez, les matériaux que vous collectez et même d'autres Wayfinders.

Devenez un Wayfinder

Contrôlez et exploitez la puissance d'un puissant Wayfinder ! Maniez une variété de capacités uniques allant de la magie arcanique et la mêlée mortelle à la technologie mystique - vous en trouverez une pour répondre à votre style de jeu préféré. Parcourez le monde immersif avec d'autres Wayfinders et façonnez vos aventures comme vous le souhaitez. Contrôlez ce que vous explorez et les ennemis que vous combattez pour personnaliser au mieux la façon dont vous voulez jouer avec votre Wayfinder.

Explorez et collectionnez

À chaque chasse et expédition dans le Gloom, vous découvrirez de nouveaux lieux, matériaux et créatures. Utilisez-les pour fabriquer de nouvelles armes et de nouveaux équipements pour éveiller de nouveaux Wayfinders puissants. Récupérez toutes les armes et tous les objets de l'Appartement, lisez tous les livres et découvrez tous les lieux pour compléter votre Atlas et augmenter votre Maîtrise.

Plus forts ensemble

Les Wayfinders sont plus forts ensemble. Qu'il s'agisse de se faire de nouveaux amis lors d'événements mondiaux, de former l'équipe idéale pour des expéditions dangereuses ou d'ajouter votre appartement et ses buffs pour fortifier un quartier, toutes vos interactions sociales, la progression de votre personnage et de votre appartement et vos explorations sont liées par le fil le plus important... la collaboration.