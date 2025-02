Chernobylite 2: Exclusion Zone dévoile sa date de sortie en Early Access, c'est pour bientôt

Source: The Farm 51

Source: The Farm 51

Après un premier volet sympathique, The Farm 51 sera prochainement de retour avec Chernobylite 2: Exclusion Zone, annoncé l'été dernier. Le jeu de rôle, de tir et de survie nous emmènera toujours dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, mais avec des mondes parallèles à explorer.

Le studio est de retour aujourd'hui pour annoncer que la date de sortie de Chernobylite 2: Exclusion Zone est fixée au 6 mars 2026... sur PC, en Early Access. Eh oui, comme le précédent opus, cette suite passera par une phase d'accès anticipé, il faudra patienter pour découvrir la version finale, ainsi que les portages sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. The Farm 51 rappelle qu'il a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter, le studio recherchait 95 000 €, il en a déjà récolté 162 090, à une semaine de la fin. Les contributeurs auront ainsi accès à une démo à et la bêta du jeu avant les autres.

Grâce à l'argent déjà récolté, The Farm 51 implémentera un « mode de combat alternatif à la première personne », les armes du premier volet, des options personnalisations d'armes, des missions solo additionnelles et davantage de lieux à explorer. En attendant de découvrir cette suite en Early Access le mois prochain, vous pouvez retrouver le premier Chernobylite à partir de 23,09 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.