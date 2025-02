Steam : un petit changement pour les jeux en Early Access qui va faciliter la vie des joueurs

Depuis longtemps, Steam aime mettre en avant les jeux vidéo qui ne sont pas encore finalisés. De nombreux titres passent par la case Early Access, permettant aux joueurs de participer activement au développement des jeux, tout en donnant de l'argent aux studios. Un système qui fonctionne souvent bien, mais il y a des abus. Et non, il ne s'agit pas ici des titres lancés en accès anticipé dans un état catastrophique, à la limite du jouable.

Valve vient d'effectuer une petite mise à jour de son interface, repérée par SteamDB. Désormais, la page Steam d'un jeu en Early Access indiquera si le titre a été abandonné par les développeurs. PC Gamer a obtenu des informations plus précises de la part de Valve, Steam affiche cette indication si le développeur n'a pas épinglé une nouvelle version sur Steamworks depuis 12 mois ou si le jeu n'a pas reçu d'évènement « Mise à jour » depuis ce même laps de temps. Cela comprend les mises à jour majeures, les patch notes et les mises à jour régulières.

C'est notamment le cas de titres comme The Isle ou Cavern Kings, ce dernier affiche désormais le message suivant : « Remarque : la dernière mise à jour a été publiée par l'équipe de développement il y a 8 ans. Les informations et le calendrier présentés ici peuvent être obsolètes ». Si certains développeurs peuvent mettre un long moment avant de publier une mise à jour importante (les joueurs devront les croire sur parole), là, VINE a clairement abandonné le projet, la page du jeu indique même que « ce jeu est incomplet et n'est plus en développement ». Ce qui n'est pas le cas de The Isle. Bon, il y a quand même une limite à cette nouveauté, le jeu Hearthbound a par exemple reçu un patch tout récemment, mais il est affiché comme oublié depuis 13 mois, car la mise à jour mineure ne rentre pas dans les conditions de Valve. Le meilleur moyen de savoir si un jeu est abandonné reste encore de lire les annonces et les discussions des joueurs sur la page Steam.

Cela ne va rien changer aux jeux qui sont en accès anticipé depuis des années et qui sont activement soutenus par les développeurs, de vieux titres comme BeamNG.drive ou Project Zomboid ne comportent pas cette mention, car accueillant des mises à jour régulièrement. Au moins, cela permettra aux joueurs d'éviter d'acheter un jeu à première vue prometteur, mais qui va sans doute rester indéfiniment en Early Access.

Si vous recherchez des jeux PC, un tas de titres sont en promotion sur Gamesplanet.