Prodeus : le Doom-like de Bounding Box Software bientôt disponible en Early Access sur Steam

Prodeus, le doom-like du studio indépendant Bounding Box Software, va bientôt débarquer sur nos machines. Le titre sera disponible sur Steam en accès anticipé à partir du 10 novembre. Les joueurs pourront découvrir un FPS rétro faisant honneur aux mastodontes de l’époque comme Quake ou encore Duke Nukem. Les démons n’ont qu’à bien se tenir !

Oui, vous avez bien entendu, il y aura des démons, des monstres et toutes sortes de créatures horrifiques qui voudront vous avoir comme cure-dent. Pas de panique, vous n’êtes pas non plus venus pour jouer au Monopoly. À la manière d’un Doom bien bourrin, vous combattrez des vagues d’ennemis toujours plus puissantes. Pour ce faire, vous obtiendrez également de puissantes armes au fil de votre aventure en plus de pouvoir les améliorer afin de déchiqueter vos adversaires dans les règles de l’art.

Vous pourrez également créer des niveaux et les partager en ligne. L’un des concepteurs, Jason Mojica, a expliqué qu’à travers ce titre, il voulait rendre hommage aux jeux qui ont donné ses lettres de noblesse au FPS.

Au cours de ces 15 dernières années, nous avons perfectionné nos compétences en conception dans certains des plus grands studios du FPS. Aujourd'hui, pouvoir utiliser ces connaissances tout en concevant des univers et un gameplay, qui rappelle les bons souvenirs des jeux de tir rétro de l’époque, nous donne une perspective unique. Cela nous manque quand vous pouviez ouvrir un éditeur de niveau, créer rapidement quelque chose de spécial, partager vos créations avec une communauté inclusive où les idées rebondissaient à un rythme rapide. Il y avait une simplicité dans le processus de création, où l'innovation était reine. Je suppose, d'une certaine manière, que nous voulons revenir à nos racines de modding et permettre à une génération de moddeurs de reprendre le flambeau avec des outils accessibles.

