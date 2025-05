Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 20) : le Doom Slayer explose un GTA-like et un RPG français

La semaine commence comme toujours avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France en édition physique, partagé par le S.E.L.L.. Un Top 5 marqué par l'arrivée de grosses nouveautés et le retour d'un RPG français, sortant totalement Assassin's Creed Shadows et Indiana Jones et le Cercle Ancien du classement !

DOOM: The Dark Ages débarque immédiatement en tête des ventes, sur PS5, il est accompagné sur le podium par Clair Obscur: Expedition 33 et The Precinct. Le FPS d'id et Bethesda est également en quatrième position, dans son Édition Premium sur Xbox Series X, tandis que Mario Kart 8 Deluxe arrive en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 12 au 17 mai 2025 :