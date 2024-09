One True Path, d'Innerspace, bientôt en Early Access sur Meta Quest 3 et Steam VR

InnerspaceVR, le studio à l’origine des jeux A Fisherman's Tale et Maskmaker, s'apprête à dévoiler sa nouvelle aventure VR narrative, One True Path.

Un Voyage Narratif Unique

One True Path s’inscrit dans la lignée des titres d’InnerspaceVR, mêlant narration immersive et mécaniques de jeu innovantes. Les amateurs de récits à l'ancienne, inspirés des jeux de rôle sur papier, trouveront ici une expérience originale dans un univers post-apocalyptique. Ce nouveau jeu est directement tiré du bestseller Prisoners of the Cyber-Hounds, un livre de la série Fiendish Fates écrit par Jack Stevenson. L'histoire se déroule dans une prison futuriste d'où il faut réussir à échapper, armé d’un poing d'éclairs et d’un revolver. Le tout se déroule dans un monde dévasté, entre western et science-fiction.





Teasers et Révélations

Pour attiser la curiosité des joueurs, InnerspaceVR a prévu une série de teasers qui dévoileront progressivement des morceaux du jeu, avec le premier teaser disponible depuis le 4 septembre 2024. Cette approche mystérieuse permettra de maintenir le suspense jusqu'au lancement officiel de la première partie en early access fin septembre. Le prochain teaser sera mis en ligne le 11 septembgre et le suivant le 18.







Où et Quand ?

One True Path sera disponible sur Meta Quest 3 et SteamVRen accès anticipé d'ici la fin du mois de septembre. Pour les fans de VR et d'aventures narratives, ce jeu s'annonce très prometteur.