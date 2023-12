Project Baxter : un nouveau jeu Donjons & Dragons par les développeurs de PAYDAY, premières infos

Starbreeze Entertainment, surtout connu pour les jeux de braquages coopératifs PAYDAY, vient de dévoiler son prochain titre, quelques semaines seulement après la sortie de PAYDAY 3. Le Project Baxter sera un peu différent, il prendra place dans l'univers Donjons & Dragons de Wizards of the Coast.

Project Baxter ne différera cependant pas totalement des autres productions de Starbreeze Entertainment, il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure multijoueur coopératif pensé comme un game as a service, un titre live service donc. Le jeu sera développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et inclura du cross-play, Tobias Sjogren, CEO de Starbreeze Entertainment, commente :

Il est difficile d’imaginer un meilleur duo que Donjons & Dragons et Starbreeze, tous deux basés sur des expériences coopératives et communautaires, « jouez à votre façon » et une rejouabilité infinie. Lorsque nous étudions les licences potentielles pour nos futurs projets, Donjons & Dragons était toujours en tête de notre liste et je suis incroyablement heureux d'annoncer cette licence. Je tiens à remercier Wizards of the Coast d'être un si bon partenaire. Le développement du jeu bat son plein et nous sommes ravis de proposer une incroyable aventure d’action Donjons & Dragons en 2026.

Eugene Evans, vice-président senior de la stratégie numérique et des licences chez Wizards of the Coast et Hasbro, rajoute :

Donjons & Dragons vit une année extraordinaire. Nos marques de jeux, y compris Donjons & Dragons, continuent d'attirer d'excellents partenaires alors que nous exécutons notre plan visant à développer notre portefeuille de jeux numériques grâce à l'octroi de licences et au développement. Notre collaboration avec Starbreeze est une excellente illustration de cette stratégie. Compte tenu de leurs jeux impressionnants et de leur passion pour Donjons & Dragons, nous sommes convaincus qu’ils créeront une expérience qui ravira les fans du monde entier.

Premier jeu de rôle sur table médiéval-fantastique et né dans les années 70, Donjons & Dragons est encore en 2023 très populaire, le RPG Baldur's Gate 3 prend place dans cet univers, un très sympathique film d'action est sorti également plus tôt dans l'année et plusieurs projets de jeux vidéo sont en chemin, même si Wizards of the Coast a annulé plusieurs projets.

Pour en revenir au Project Baxter, il faut se contenter de ces quelques informations et de deux artworks. Le titre n'est pas attendu avant 2026, sur des plateformes encore inconnues. Vous pouvez acheter PAYDAY 3 à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.