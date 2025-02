Project ETHOS : le directeur studio derrière le jeu live service viré par 2K ?

Personne n'attend Project ETHOS. Le jeu de tir multijoueur hero shooter, live service, free-to-play et rogue-like avait été dévoilé en octobre dernier avec une courte vidéo de gameplay qui n'a séduit personne. Le jeu est édité par 2K Games et développé par 31st Union, un studio fondé par Michael Condrey, cocréateur de Visceral Games (Dead Space) et Sledgehammer Games (Call of Duty: WWII). Depuis, le titre s'est fait oublier, mais il semble toujours exister.

Selon les informations de Kotaku, Michael Condrey se serait fait renvoyer de son poste de directeur par 2K. Visiblement, l'éditeur n'a pas du tout apprécié la douche froide après la révélation de Project ETHOS au grand public, un jeu qui ressemble quand même à une commande de 2K plutôt qu'à un projet voulu par Michael Condrey. Cependant, 2K Games s'est défendu dans un e-mail envoyé à Kotaku :

Nous sommes reconnaissants envers Michael Condrey pour le dévouement, la passion et l'éthique de travail dont il a fait preuve pour constituer une équipe incroyable et façonner la vision de 31st Union. Michael va à court terme changer de rôle pour se concentrer sur le conseil concernant l'avenir de Project ETHOS. Nous restons très engagés dans la voie à suivre pour Project ETHOS et pour les personnes et la culture du studio 31st Union.

Selon l'éditeur, Michael Condrey est désormais un simple conseillé, mais il n'est en effet plus à la tête de 31st Union. Project ETHOS est en développement depuis plusieurs années, des centaines d'employés planchent sur le titre chez 31st Union à San Mateo et Valence, 2K Games mise gros... avec un jeu live service qui aura bien du mal à se faire une place sur le marché.

Pour l'instant, Project ETHOS ne semble pas annulé, mais après les échecs de Suicide Squad: Kill the Justice League, Concord ou encore MultiVersus, le modèle économique du free-to-play live service bat de l'aile, difficile d'imaginer 2K foncer tête baissée avec ce titre.

Vous pouvez retrouver Dead Space Remake à partir de 24 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.