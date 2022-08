Nintendo Switch Online : un nouveau jeu de la vague Nintendo 64 confirmé et daté

Avec l'arrivée de Pokémon Snap en juillet dernier, Nintendo a bouclé la liste initiale des jeux Nintendo 64 qu'il souhait intégrer au Nintendo Switch Online. Il n'en a cependant pas fini avec les titres de cette génération, car un autre va être ajouté à la bibliothèque cette semaine et d'autres pourraient suivre.



Il s'agit de Wave Race 64, un jeu de course en jet-ski paru en 1996, qui arrivera donc dans le Pack Additionnel à compter du 19 août.

Wave Race 64 est un jeu de course rapide et fluide sorti peu de temps après le lancement de la console Nintendo 64 en 1996. Choisissez parmi l'un des quatre coureurs de jet-ski, chacun avec ses propres capacités et style, et essayez d'atteindre la gloire en mode Championnat, foncez sur les pistes en contre-la-montre, réalisez des figures en mode cascade ou défiez un ami en Mode VS à 2 joueurs.

Wave Race 64 propose neuf parcours difficiles répartis dans des lieux pittoresques. Envolez-vous avec les dauphins sur les rives dorées de Sunset Bay, naviguez sous les lumières vives et les grands immeubles de Twilight City, sentez le fracas des vagues sur Sunny Beach ou détendez-vous sur les eaux glaciales de Glacier Coast, pour n'en nommer que quelques-uns. De plus, les conditions de course changeront avec la météo, rendant l'eau agitée ou couvrant le parcours de brouillard. Les vagues répondront même à la façon dont vous et vos rivaux bougez !