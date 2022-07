Nintendo Switch Online : un nouveau jeu Pokémon de la Nintendo 64 à venir dans le Pack additionnel en juillet 2022

Avec Pokémon Snap, Nintendo en a fini de la liste initiale des jeux Nintendo 64 qu'il prévoyait d'intégrer au Pack additionnel du Nintendo Switch Online. Ce n'est cependant pas pour autant qu'il va arrêter d'ajouter des jeux de cette génération au service, car un nouveau titre paru sur cette plateforme va l'intégrer ce mois-ci.

Préparez-vous pour des combats Pokémon qui vont remuer vos méninges ! Pokémon Puzzle League rejoint le catalogue Nintendo 64 de Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 15/07. pic.twitter.com/Z3TSiPTNxD — Nintendo France (@NintendoFrance) July 8, 2022

Il s'agit encore une fois d'un jeu Pokémon, et plus précisément de Pokémon Puzzle League, qui sera disponible pour les abonnés à l'offre à 39,99 € par an le 15 juillet 2022.

Relevez un nouveau défi ! Découvrez le défi Pokemon le plus frénétique et le plus amusant de tous les temps : Pokémon Puzzle League ! Alignez trois blocs ou plus du même type pour les effacer de l'écran. Créez des chaînes et des combos pour envoyer des ordures à votre adversaire. Collectionnez les badges d'autres Dresseurs Pokémon pour gagner le droit de participer à la compétition ultime... une bataille contre le mystérieux Puzzle Master ! Principales caractéristiques Un jeu de réflexion sur le thème Pokémon ! Sacha et Pikachu se rendent au tournoi Pokemon Puzzle League pour vaincre le mystérieux Puzzle Master.

Six modes différents en 2D ou 3D ! Entraînez-vous au laboratoire du professeur Chen ou au Manoir Mimic, puis défiez un ami ou l'ordinateur dans le Main Stadium, développez votre endurance sur le Marathon Field, résolvez des énigmes à la Puzzle University, faites la course contre la montre dans Time Zone et affrontez la Team Rocket au Spa.

Vainquez les 15 Dresseurs Pokémon ! Gagnez tous leurs badges pour devenir le Puzzle Master !

Au Japon, le programme est totalement différent, car ce sont les Action-RPG Custom Robo et Custom Robo V2 qui seront livrés à la même date sur Switch. Si le Pack additionnel ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vous abonner au Nintendo Switch Online pour 19,99 € par an.