Nintendo Switch Online : le nouveau jeu Nintendo 64 de janvier 2022 déjà confirmé

Les nouveaux jeux Nintendo 64 et MegaDrive du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vont rythmer les prochains mois des abonnés. Le service à 39,99 € va en effet voir sa ludothèque de jeux rétro grandir avec des classiques de ces deux générations de plateformes, ce qu'il commence à faire dès aujourd'hui avec l'introduction de Paper Mario.

Qui pour lui faire suite le mois prochain ? Nintendo vient déjà de vendre la mèche, il s'agira encore une fois de l'un des titres déjà confirmés pour une arrivée dans le service : Banjo-Kazooie. Le jeu de plateformes de Rare paru en 1998 sur Nintendo 64 va revenir plus pimpant que jamais en janvier 2022, à une date qui reste à préciser. Pour mémoire, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf et F-Zero X devraient suivre dans le désordre les mois qui suivent.

Vous pouvez sinon toujours vous abonner au Nintendo Switch Online classique pour bénéficier du jeu en ligne pour 19,99 €, pourquoi pas via Amazon.fr.