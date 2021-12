GRID Legends : date de sortie proche, édition Deluxe, gameplay, première liste de voitures, la totale !

Vous vous souvenez de GRID Legends ? Codemasters a révélé cet été son premier jeu sous l'aile d'Electronic Arts, un nouvel épisode de saga de jeux de course automobile dont le principal atout sera un mode scénarisé poussé. Dans celui-ci, nous suivrons un pilote incarné par l'acteur Ncuti Gatwa, qui va enchaîner les réussites au GRID World Series.

Pour ceux qui attendaient des nouvelles, nous en avons aujourd'hui, et elles sont bonnes. La date de sortie de GRID Legends vient d'être calée au 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le 25 février, GRID Legends vous proposera une action captivante, une diversité incroyable et des méthodes innovantes pour ressentir le grand frisson du sport automobile avec vos amis et d’autres pilotes du monde entier. Découvrez le jeu GRID le plus social et le plus connecté de tous les temps, en particulier grâce à la fonctionnalité Cross-Play, et concevez des courses uniques pour narguer vos amis. Créez-vous des souvenirs inoubliables grâce à une incroyable variété de voitures, de lieux et de types d’épreuves. Participez au grand spectacle du sport automobile dans le mode Histoire révolutionnaire « En route pour la gloire » et pilotez des voitures d’exception dans notre plus grand mode Carrière à ce jour.

Vous aurez le choix entre des éditions Standard et Deluxe, donnant toutes deux accès au bonus de précommande Double Pack GRID Legends : Seneca & Ravenwest, comprenant les Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 et Koenigsegg Jesko pour le mode Carrière, et 6 évènements exclusifs permettant de débloquer des éléments cosmétiques.

L'édition Deluxe ajoute le Pack Voltz contenant deux voitures (Volkswagen Golf GTI et Audi R8 1:1) ainsi que des livrées, des bannières et des logos d’écurie pour représenter Voltz, l’une des nouvelles écuries du mode Histoire « En route pour la gloire » de GRID Legends. Et elle comprendra aussi le Pass Mécano, une extension appliquant un multiplicateur au kilométrage total de vos voitures pour permettre de débloquer des améliorations plus rapidement, ainsi que des défis exclusifs. L'édition Deluxe fera aussi office de Season Pass, en étant à priori le seul moyen d'obtenir les 4 futures extensions en DLC pour En Route pour la gloire, renfermant des voitures inédites, des circuits, des types d’épreuves, des objets de personnalisation et bien plus encore.

Et pour aller plus loin que la bande-annonce, Codemasters a enfin fait le point sur les différentes catégories de véhicules pilotables, en fournissant d'ailleurs une première liste de voitures jouables, qui s'agrandira avant le lancement. Vous pouvez retrouver ces informations en page suivante.