Scarf : enfin une date de sortie pour le jeu d'aventure poétique

En août 2018, THQ Nordic et Uprising Games dévoilaient Scarf, un jeu d'aventure en 3D avec des énigmes nous plongeant dans un univers coloré et onirique. Le titre se sera fait longtemps attendre, mais les studios sont de retour avec une date de sortie, fixée à la fin du mois, idéal pour Noël.

Scarf sera donc disponible le 23 décembre 2021 sur PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. HandyGames, filiale de THQ Nordic chargé de distribuer le jeu, rappelle qu'une version pour Google Stadia est également prévue, mais elle ne sera pas lancée à la même date. Le titre sera proposé sur PC « à un prix raisonnable », encore inconnu, mais il bénéficiera d'une réduction de 10 % à son lancement, de quoi craquer sans se ruiner. Le titre fera la part belle à l'exploration, la plateforme et les puzzles avec plusieurs niveaux scénarisés, une fin alternative, une musique orchestrale adaptative et une écharpe polymorphe bien utile.

Rendez-vous dans une vingtaine de jours pour découvrir Scarf sur ordinateurs, et un peu plus tard sur Stadia.