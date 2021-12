The Stanley Parable: Ultra Deluxe, oui, il est encore repoussé...

Rapidement devenu culte pour son côté méta et son ambiance atypique, The Stanley Parable n'est pour l'instant disponible que sur ordinateurs, mais Crows Crows Crows avait annoncé lors des Game Awards 2018 une version Ultra Deluxe, avec des améliorations et un portage sur consoles.

Cela fait donc trois ans que le titre se fait désirer, il a été repoussé à 2020, à 2021, et maintenant à 2022. Oui, le studio vient d'officialiser la mauvaise nouvelle, The Stanley Parable: Ultra Deluxe n'arrivera pas avant l'année prochaine. Toujours avec humour, Crows Crows Crows partage une nouvelle bande-annonce et précise que le jeu sera disponible début 2022 sur ordinateurs et consoles. Les plateformes ne sont pas précisées, laissant penser que le titre arrivera également sur PS5 et Xbox Series X|S en plus des versions PS4, Xbox One et Switch annoncées à l'origine.

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir The Stanley Parable: Ultra Deluxe sur PC et consoles. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.