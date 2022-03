The Stanley Parable: Ultra Deluxe, enfin une date de sortie ferme pour la version améliorée du jeu culte

Incontournable de la scène indé paru en 2013, The Stanley Parable avait surpris beaucoup de monde en proposant une aventure remplie d'énigmes nous obligeant à outrepasser nos automatismes de joueurs. Crows Crows Crows avait annoncé aux Game Awards 2018 qu'il voulait lui donner une nouvelle dimension avec The Stanley Parable: Ultra Deluxe, une version allongée et améliorée qui serait aussi proposée sur consoles, mais, problème : elle n'est toujours pas sortie.

Elle a en effet enchaîné les reports, au grand dam des curieux et fans de la première heure. Le bout du tunnel est cependant enfin proche, car le studio vient de fixer une date de sortie proche et précise, qui devrait être la bonne : le 27 avril 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Les connaisseurs apprécieront la référence à la Room 427 où démarre l'expérience vidéoludique.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe étend considérablement le monde de la version originale avec de tout nouveaux contenus, de tout nouveaux choix et de tout nouveaux secrets à découvrir. Vous y incarnerez Stanley et vous n'y incarnerez pas Stanley. Vous aurez un choix à faire et vos choix vous seront dérobés. Le jeu se terminera, le jeu ne se terminera jamais. Les contradictions s'ensuivront de contradictions, les règles habituelles des jeux seront brisées, et brisées encore. Vous n'êtes pas là pour gagner. The Stanley Parable est un jeu dont vous êtes le jeu.

Près d'une décennie après la sortie de l'original, cette édition « étendue et réimaginée » créera-t-elle autant l'évènement ? Réponse le mois prochain !