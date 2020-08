The Stanley Parable: Ultra Deluxe encore repoussé, mais avec humour

C'est lors des Game Awards 2018 que Crows Crows Crows annonçait The Stanley Parable: Ultra Deluxe, une version améliorée de son jeu indéfinissable, qui est attendu sur ordinateurs, mais également sur consoles de salon. Le titre devait débarquer en 2019, mais a d'abord été repoussé à 2020, sauf que cette semaine, les développeurs ont annoncé que le jeu n'arrivera pas avant 2021.

Sauf que Crows Crows Crows a de l'humour (et sans doute un peu la flemme aussi), alors pour annoncer la mauvaise nouvelle, il a décidé de détourner les visuels de report de Halo Infinite et Deathloop en changeant simplement le nom du jeu et du studio. Spider-Man: Miles Morales y passe même aussi, mais rassurez-vous, lui est toujours bien attendu pour la fin d'année 2020 (pour le moment...).

Les développeurs ont également mis à jour leur site Internet, barrant donc l'année 2020 pour indiquer une sortie de The Stanley Parable: Ultra Deluxe en 2021, sans plus de précisions. Les plateformes n'ont pas encore été officialisées, mais vous pouvez anticiper et acheter une Nintendo Switch à 299,99 € sur Amazon.fr.